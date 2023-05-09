بو صعب زار جنبلاط: أكدنا ضرورة تنظيم المرحلة المقبلة والعمل على جمع القواسم المشتركة

زار نائب رئيس مجس النواب الياس بو صعب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو بحضور النائب هادي ابو الحسن.

وقال ابو الحسن بعد اللقاء “لا بديل عن الحوار ولا يجوز هدر الوقت”، وتابع “أمامنا تحديات كبرى فالبلد يغرق ويتفكك وعلينا الذهاب بجدول أعمال واقعي والتوافق على رئيس للجمهورية”، واضاف “هناك فريق يشعر بتحدّ والمطلوب أن نقوم بخطوة إلى الخلف للتلاقي والخروج من الأزمة المستعصية”.

بدوره، قال بوصعب “أكدنا التوافق على ضرورة تنظيم المرحلة المقبلة والعمل على جمع القواسم المشتركة ومد الجسور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام