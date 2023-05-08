متابعة | “قاعدة تجسس بالشرق الأوسط”.. السفارة الأمريكية في بيروت تثير الجدل! – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2023 - 14:54

متابعة | “قاعدة تجسس بالشرق الأوسط”.. السفارة الأمريكية في بيروت تثير الجدل!

منذ 1 ساعة 8 May، 2023
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لبنان

أثارت صور جديدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى بيروت، لمبنى السفارة قيد الإنشاء، جدلا واسعا حول الهدف من وجود مبنى بهذا الحجم الضخم في بلد صغير نسبيا كلبنان.

وأظهرت الصور المنشورة المرحلة التي وصلت إليها عملية بناء السفارة في منطقة عوكر الواقعة على بعد 13 كم شمال العاصمة بيروت.

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وتبلغ مساحة السفارة الجديدة حوالي 90 ألف متر مربع من المباني المسقوفة، و120 ألف متر مربع من المساحات المكشوفة. ويقوم ببناء هذا المشروع مكتب عمليات البناء “ما وراء البحار OBO” في وزارة الخارجية الأمريكية.

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تسارع عمليات البناء في مبنى السفارة الضخم في عوكر، لاقى جدلا واسعا عبر مواقع التواصل في لبنان، وتساءل عدد كبير من الناشطين عن سبب بناء سفارة بهذا الحجم في إحدى أصغر الدول في المنطقة وعما إذا كانت “سفارة أم قاعدة عسكرية” أو حتى “مركزا للتجسس لإدارة منطقة الشرق الاوسط”.

ورأى آخرون أنها تشبه مواقع الجيش الأمريكي السرية في صحراء نيفادا.

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المصدر: موقع المنار + وكالات + مواقع تواصل

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