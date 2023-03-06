“جبهة العمل”: للحفاظ على الثلاثية الماسية “الجيش والشعب والمقاومة” لردع أي اعتداء صهيوني

حيت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان “الروح الوطنية والحس المقاوم والفعل المقدام الذي قام به ضابط في الجيش اللبناني من دفعٍ لضابط صهيوني وضع وتد حديدي خارج الخط الأزرق وقام بنزع الوتد بقوة الحق”.

ورأت الجبهة أن “أبطال الجيش اللبناني مفخرة وعزة الوطن إلى جانب أبطال المقاومة الاسلامية الذين لقنوا العدو دروساً قاسية نفسيّة وأمنية ومعنوية وعسكرية من خلال معارك السنوات الماضية وما زالت”، وأكدت على “الثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة لردع أي اعتداء يقدم عليه العدو الصهيوني الغاصب”.

من ناحية أخرى، هنأت الجبهة “الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة بإعادة انتخابه”، واكدت انه “جدير بالثقة وبطل مقدام ومغوار من أبطال فلسطين التي لا تلين ولا تستكين، وهو صاحب مقولة: تحرير فلسطين من نهرها إلى بحرها، حتى استرجاع كل حبّة تراب فيها”.

كما وجهت الجبهة “التحية لعميد الأسرى في سجون العدو الاسرائيلي يحيى سكاف في الذكرى الـ45 عل أسره بعد عملية نوعية في شهر آذار عام 1978 وخطفه مع شريكته المقاومة دلال المغربي حافلة ركاب نقل اسرائيلية على طريق ما بين حيفا وتل أبيب”، وأكدت أن “العهد هو العهد وأن عائلتك ومدينتك المنية ونحن وكل المقاومين الشرفاء ماضون على هذا النهج البطولي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام