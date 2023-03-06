الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “سو-27″ و”ميغ-29” ومروحية “مي-8” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2023 - 13:10

الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “سو-27″ و”ميغ-29” ومروحية “مي-8”

منذ 11 mins 6 March، 2023
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