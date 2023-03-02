مروان شربل: أخشى من تعرض رياض سلامة للإغتيال

قال وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل إن “المتحكم الأكبر بسعر صرف الدولار هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يريد أن يُكوّن احتياطي نقدي أجنبي قبل نهاية ولايته بعد شهرين كي لا يتم تحميله أي مسؤولية”، متسائلا “أين أصبح التحقيق الجنائي؟”.

وأبدى شربل في مقابلة مع برنامج “مع الحدث” على شاشة قناة المنار الخميس خشيته من “تعرض حاكم المصرف للإغتيال من أجل دفن الأسرار التي يعرفها”.

وفي ملف انتخاب رئيس للجمهورية، استغرب شربل “رفض بعض الاطراف التفاهم مع حزب الله في أي تسوية، مع ما له من تمثيل سياسي ونيابي”، واعتبر أن “المشكلة بين الموارنة أنفسهم حول انتخاب الرئيس، وهذه المشكلة ليست جديدة بل منذ الإستقلال، واذا لم ينتخب رئيس للجمهورية قبل نهاية ولاية رياض سلامة فلن ينتخب الرئيس حتى نهاية السنة الحالية”.

وأسف شربل “لعدم التمديد للواء عباس ابراهيم في الأمن العام”، وسأل “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لماذا لم تمدد للواء ابراهيم، وانت صاحب القول أن الضابط لا يتم تغييره أثناء المعركة في معرض دفاعك عن سلامة”، واضاف “فلماذا لم تمدد للواء ابراهيم ونحن في أزمة وهو بحكم خبرته وعلاقته بمتلك مروحة علاقات سياسية ودبلوماسية مع كل الاطراف في لبنان والخارج”.

المصدر: قناة المنار