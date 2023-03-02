سعر صرف الدولار في لبنان صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 2 2023 - 12:42

سعر صرف الدولار في لبنان صباح اليوم

منذ 2 ساعة 2 March، 2023
سعر صرف
لبنان

بلغ سعر صرف الدولار صباح اليوم في السوق السوداء 80 الف ليرة.

التعليقات

ذات صلة