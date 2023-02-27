ارتفاع في سعر صرف الدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2023 - 18:46

ارتفاع في سعر صرف الدولار

منذ 1 ساعة 27 February، 2023
سعر صرف
لبنان

يتواصل الإرتفاع في سعر صرف الدولار وقد بلغ مساء اليوم 83000 ليرة .

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