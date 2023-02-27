“التوحيد الاسلامي” استنكرت جريمة قتل الشيخ الرفاعي: لمحاسبة المحرضين على الفتنة

شجبت حركة “التوحيد الاسلامي” في في لبنان “الجريمة النكراء والمدبّرة في بلدة القرقف العكاريّة، والّتي أودتْ بحياة الشّهيد المغدور الشيخ أحمد شعيب الرفاعي”.

واعتبرت الحركة في بيان لها الاثنين ان “المتأمّل لحيثيّات الجريمة بمختلف تفاصيلها وما سبقها وما تلاها، يجدُ أنّها تنمّ عن عقليّة إجراميّة شيطانيّة، قام بتنفيذها قتلة مجرمون محترفون، وتعمّدوا خلالها حرف بوصلة الحقيقة، وتوجيه أصابع الاتهام إلى جهات معيّنة بشكل منظّم”.

وأشادت الحركة “بالأجهزة الأمنيّة لا سيّما فرع المعلومات، لما أظهره هذا الجهاز من حرفيّة وسرعة قياسيّة في كشف الفاعلين وتوقيفهم”، وأكدت انه “يجب استكمال الإنجاز بمحاسبة المحرّضين على الفتنة والمستغلّين للأحداث المصطادين في الماء العكر الّذين لا يقلّ إجرامهم عن المرتكبين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام