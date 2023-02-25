الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وثماني مسيرات وتصفية 450 جنديا أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط 3 مقاتلات أوكرانية بخيرسون ودونيتسك وإسقاط 8 مسيرات في مناطق متفرقة، وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور وتصفية أكثر من 450 جنديا.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، تمكنت قواتنا من هزيمة القوات الأوكرانية في ماسيوتوفكا وإيفانوفكا بمنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكي بجمهورية لوغانسك الشعبية، وقامت بتصفية ما يصل إلى 60 جنديا وتدمير نظام مدفعي M777 أمريكي الصنع، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab بولندية الصنع.

في محور كراسني ليمانسك، هزمت قواتنا، القوات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية وستيلماخوفكا وديبروفا وشيرفونايا وكوزمينو بجمهورية لوغانسك الشعبية. وتمت تصفية حوالي 180 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبة غراد MLRS ومدافع هاوتزر D-20 ومحطة رادار.

في محور دونيتسك نتيجة لضربات قواتنا تمت تصفية أكثر من 120 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين وتدمير D-20 و D-30 مدافع هاوتزر، كما تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية بالقرب من قرية أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

في محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدفت قواتنا تجمعات عسكرية أوكرانية في أوغلدار ودوبروفولي في جمهورية دونيتسك جمهورية وغوليابول في زاباروجيه. حيث تمت تصفية أكثر من 90 عسكريا، وتدمير ثلاث دبابات ومدافع هاوتزر من طراز Msta-B، ومدافع هاوتزر D-20.

تم تدمير مستودعي ذخيرة للقوات الأوكرانية في أوغلدار في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا بمنطقة زابوروجيه.

في محور خيرسون تم تدمير نظام مدفعية M777 أمريكي الصنع واثنين من حوامل المدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.

استهدفت قواتنا في منطقة قرية غلوخوي بمنطقة دنيبروبيتروفسك نقاط انتشار مؤقت لقوات العمليات الخاصة.

تم إسقاط في مناطق روزوفكا وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية مقاتلة “Su-24” و مقاتلة من طراز “MiG-29”.

تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 بمنطقة خيرسون.

دمرت قواتنا ثماني مسيرات أوكرانية في مناطق خاركوف وزابوروجيه ودونيتسك ولوغانسك.

تم اعتراض قاذفتي صواريخ متعددة HIMARS وثلاثة صواريخ Tochka-U الباليستية.

المصدر: وكالات