لا تتناولوا المشروبات الساخنة جدا قد تسبب أمراضاً خطيرة..!

هل تبدأ يومك بفنجان قهوة ساخن؟ نميل جميعًا لاحتساء الشاي أو القهوة الساخنة، خاصة خلال فصل الشتاء، لكن هل هي آمنة؟ .. ورغم أن شرب المشروبات في درجة حرارة دافئة جيداً لصحتك ، فإن تحذيرات أطلقها موقع “Health” بضرورة عدم تكرار شرب المشروبات الساخنة جدا كونها قد تسبب امراضاً خطيرة .

وبينت الدراسات الحديثة ان تناول المشروبات الساخنة جدًا قد يسبب في حدوث مشاكل عديدة لأجسامنا، يرتبط سرطان المريء ارتباطًا وثيقًا بتناول الشاي الساخن والمشروبات الساخنة.

شرب المشروبات الساخنة أو تناول الأطعمة الساخنة بشكل متكرر يمكن أن يسبب إصابات حرارية في الحلق والمريء ، مما قد يؤدي إلى التهاب وتكوين الخلايا السرطانية.

تقول الوكالة الدولية لأبحاث السرطان أن سرطان المريء هو ثامن أكثر أنواع السرطانات انتشارًا في العالم ، وأنه كثيرًا ما يؤدي إلى الوفاة ، ويودي بحياة ما يقرب من 400000 فرد سنويًا عادة ما يحدث بسبب تلف المريء المتكرر بسبب الدخان والكحول وارتجاع المرئ وربما المشروبات الساخنة.

مشاكل أخرى يمكن ان تسببها المشروبات الساخنة

استهلاك المشروبات الساخنة يؤثر على الشفاه أيضًا ، وفي كثير من الحالات تحترق الشفاه وتتسبب في تغميق لون الشفاه أيضًا يمكن أن يسبب الاستهلاك المستمر للمشروبات الساخنة أيضًا حرقة المعدة.

الأشخاص المصابين بالقرحة عليهم تجنب المشروبات الساخنة التي يمكن أن تسبب ضررًا حراريًا للخلايا. يمكن أن يؤدي شرب المشروبات الساخنة بانتظام إلى إتلاف بطانة المعدة. شرب الشاي أو القهوة شديدة السخونة يخفف من عصارة المعدة ويعيق عملية الهضم.

يجب على الناس تجنب شرب المشروبات الساخنة مع الوجبات لأنها تعطل امتصاص المعادن والفيتامينات كما يمكن أن تعيق امتصاص الجسم للحديد.

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