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February 19 2023 - 13:54

بكين للندن: ازدهار الصين تقدم للحضارة وليس تهديدا لها

منذ 4 ساعة 19 February، 2023
Chinese Minister
اقتصاد - صفحات منوعة

صرح رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي بأنه يجب على بريطانيا أن تقف موقفا موضوعيا وعادلا من التنمية في الصين.
وقال وانغ يي أثناء لقائه مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في ميونيخ: “يجب على بريطانيا أن تقف موقفا موضوعيا وعادلا من تنمية الصين، إذ أن تحديث الدولة الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليار شخص، يعد تقدما كبيرا للحضارة البشرية وأمرا مفيدا للعالم وليس تهديدا”.
وأشار إلى أنه يجب على بكين ولندن “التمسك بالاتجاه الصحيح والمساعدة في التطوير الصحي للعلاقات الثنائية”.

المصدر: نوفوستي

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