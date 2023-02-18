مراد متضامنا مع سوريا: الدول الغربية لا تقيس الإنسانية إلا وفق مصالحها السياسية

وجه النائب حسن مراد التحية “لكل الأشقاء العرب دولا وقيادات وجمعيات وأحزابا، ولكل الذين وقفوا إلى جانب سوريا في محنتها ولم يرهبهم قيصر أو أربابه وكسروا بالحق كل حصار”.

واعتبر خلال لقاء دعا إليه الحزب السوري القومي الإجتماعي للتضامن مع سوريا والمطالبة برفع الحصار عنها، أن “الواقع وبعد زوال الأقنعة كشف أن هناك عداء وتمييزا مكشوفا لدى التحالف الغربي ضد شعوب المنطقة، وأن هذه الدول لا تقيس الإنسانية إلا وفق مصالحها السياسية ومشاعرها الدفينة تجاه شعوب المنطقة العربية”.

وختم مراد موجها التحية إلى سوريا وشعبها، مؤكدا أن “لبنان سيبقى معها على قلب رجل واحد يصاب بما يصيبها وتصاب بما يصيبه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام