وفد من ندوة العمل الوطني يزور سليمان فرنجية

إستقبل رئيس تيار “المرده” سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، اللجنة التنفيذية في ندوة “العمل الوطني” برئاسة رفعت ابراهيم بدوي. وكان بحث في الاوضاع العامة.

اثر اللقاء قال بدوي:” تشرفت اللجنة التنفيذية في ندوة “العمل الوطني” بزيارة رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، هذه الشخصية اللبنانية الثابتة. هذا الانسان الذي عاش اليتم بفعل الاجرام الذي كان حاصلا في لبنان لكنه نشأ متسامحا مع نفسه ومع الوطن. سامح وتجاوز كل هذه المآسي من اجل الوطن ومن اجل وحدة المسيحيين في لبنان، وهذه تحتسب لسليمان فرنجيه. هذا الرجل الذي يستطيع ان يتحاور مع كل افرقاء البلد من دون أية حواجز ولما فيه مصلحة لبنان”.

أضاف بدوي: “نكن كل الاحترام لسليمان فرنجيه ونقدر له مواقفه الوطنية والعروبية وهو أشد الحرص على علاقات لبنان مع الدول العربية. ومن هذا المنطلق أتينا الى بنشعي لنقول له نحن معك والى جانبك ونؤيد خطواتك ونتمنى في الايام المقبلة ان نبارك لك في قصر بعبدا”

المصدر: بريد الموقع