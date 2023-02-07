الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 14:42
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أ ف ب نقلاً عن منظمة الصحة العالمية: عدد المتضررين جراء الزلزال في تركيا وسوريا قد يصل إلى 23 مليوناً
ادارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الى 3549 وعدد الجرحى الى 22168
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: تعرضنا لزلزال يعد من اكبر الكوارث الطبيعية في التاريخ
نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي: الظروف الجوية القاسية تؤثر على عمليات الانقاذ وعدد الهزات الارتدادية وصل الى 312 هزة
رويترز: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى أكثر من 1600 وفاة وإصابة 3700 آخرين
وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الى 812 وفاة و1449 اصابة في محافظات ادلب واللاذقية وحماه وطرطوس
رئيس الهلال الأحمر السوري خالد حبوباتي: نحتاج الى معدات ثقيلة وسيارات اسعاف واطفاء للتمكن من مواصلة عمليات الانقاذ
حبوباتي: نناشد رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الوضع الإنساني في سوريا مروع وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها
منظمة اليونيسف: الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ ما يقرب من 100 عام
وزير النقل والأشغال العامة اللبناني علي حمية: مرافئنا ومطارنا بخدمة الشعب السوري في محنته اليوم
الوزير حمية يفتح المجال الجوي لهبوط الطائرات ورسو السفن في مرفأي بيروت وطرابلس لإغاثة سوريا مع إعفائها من الضرائب
الوزير حمية: ما يحصل في الشمال السوري هو كارثة انسانية على جميع المستويات ولا يصح ترك سوريا دون مساعدة بحجة قانون قيصر
الجيش اللبناني يعلن ارساله 15 عنصرا من فوج الهندسة إلى الجمهورية العربية السورية للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ
الدفاع الروسية: يشارك أكثر من 300 جندي روسي و60 وحدة عسكرية في عمليات الانقاذ وتقديم المساعدات للعائلات المنكوبة بسوريا
الحرس الثوري الإيراني: نعزي بضحايا زلزال سوريا وتركيا ونعلن استعدادنا في حرس الثورة لتوظيف كل إمكاناتنا للمساعدة
السفير الايراني في دمشق مهدي سبحاني: أرسلنا طائرة مساعدات الى سوريا الليلة الماضية وستصل طائرة أخرى اليوم الى مطار حلب
فرق من الحماية المدنية الجزائرية تصل اِلى سوريا للاغاثة من تداعيات الزلزال بإيعاز من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
وزارة النفط العراقية: ارسال قافلة تضم 28 ناقلة وقود للمساعدة في عمليات الاغاثة في سوريا
الخارجية الفلسطينية: وفاة 55 فلسطينيا في سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر
منذ 42 mins
7 February، 2023
عاجل
اردوغان
تركيا
زلزال تركيا
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الرئيس أردوغان: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 3549 وفاة وعدد الجرحى إلى 22168
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