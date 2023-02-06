المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة خفيفة في المتين في قضاء المتن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2023 - 18:08
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رويترز: زلزال جديد بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط تركيا
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1498 والجرحى إلى 8533
تضرر 11 ولاية في تركيا جراء ثاني أكبر زلزال يضرب البلاد خلال 100 عام
القوات المسلحة التركية تعلن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة من الزلزال جنوبي البلاد
وزارة الصحة السورية: 430 قتيلاً و1326 مصاباً في محافظات حلب واللاذقية وحماه وطرطوس جراء الزلزال
سانا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في محافظة حلب إلى 156 والجرحى إلى 507 وانهيار 46 مبنى
الحكومة السورية تعلن عن خطة تحرك طارئة على المستوى الوطني لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد
المركز الوطني السوري للزلازل: 25 هزة أرضية ارتدادية للزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم
الهزة الأرضية القوية التي ضربت تركيا شعر بها سكان لبنان وسوريا والعراق وفلسطين والأردن ومصر
الهزة الأرضية القوية في لبنان وقعت عند 3:20 فجراً وامتدت لـ40 ثانية وهي من أقوى الهزات منذ أكثر من 30 عاماً
هزة ارتدادية جديدة شعر بها سكان دول شرق المتوسط ظهر اليوم
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تنفي ما يشاع عن هزة أرضية قوية ستضرب لبنان ومشابهة للزلزال الذي ضرب تركيا
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: لا يمكن التنبؤ بحدوث زلزال وقوته وفي حال حدوثه لا يمكن التنبؤ بعدد الهزات الارتدادية
الرئيس نجيب ميقاتي يرأس اجتماعاً طارئاً للجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات لمتابعة الاجراءات المتعلقة بالهزة الأرضية
رئيس مجلس النواب نبيه بري يبرق إلى الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب اردوغان معزياً بضحايا الزلزال
وزارة التربية: إقفال الثانويات والمهنيات والمدارس الرسمية والخاصة كافة يومي الثلاثاء والأربعاء ريثما تنجلي العاصفة
وزير الزراعة عباس الحاج حسن: تم اقرار الاعتمادات بقيمة 8 ملايين دولار لدعم القمح ولدينا القدرة على تأمينه
الوزير الحاج حسن: قرار رسمي بتكليف وزير الأشغال علي حمية التواصل مع سوريا للوقوف على كل ما تحتاجه في محنتها
الإتحاد العمالي العام يعلن تأجيل الإضراب في كل القطاعات إلى نهار الخميس الواقع فيه 16 شباط بسبب سوء الأحوال الجوية
الهلال الأحمر العراقي: 60 طناً من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية جاهزة لإرسالها إلى سوريا
الرئيس الإيراني بعث برسالتي تعزية بضحايا الزلزال إلى الرئيسين التركي والسوري وأكد استعداد بلاده لتقديم المساعدات الفورية
الرئيس اليمني مهدي المشاط يعزي الرئيسين السوري والتركي بضحايا الزلزال مطالبا المجتمع الدولي برفع الحصار الظالم عن سوريا
الكرملين: الرئيس بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع أردوغان أكد فيه استعداد موسكو لتقديم المساعدة لإزالة آثار الزلزال
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرب عن تعازيه للرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب اردوغان بضحايا الزلزال
الأمين العام للجامعة العربية يدعو المجتمع الدولي الى تقديم الدعم لغوث المنكوبين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: نشعر بالحزن جراء الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا ومستعدون لدعم جهود الإغاثة
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مدينة أريحا فجر اليوم
حركة حماس: الثلة المباركة من الشهداء التي ترتقي في ميدان الاشتباك تؤكد مجددا أن شعبنا ماض في طريق المقاومة والتحرير
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة خفيفة في المتين في قضاء المتن
منذ 27 mins
6 February، 2023
المركز الوطني للجيوفيزياء
هزة ارضية
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