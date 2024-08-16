من دمشق إلى حلب.. هزة أرضية شعر بها سكان مناطق مختلفة في سوريا

شعر سكان العاصمة السورية دمشق بهزة أرضية بلغت شدتها 5.2 درجة قبل قليل وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي شعور سكان العديد من المدن السورية بها إضافة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقل موقع رصد الزلازل الأورومتوسطي أن هزة أرضية ضربت في سوريا شدتها 5.2 درجة في تمام الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش.

وذكرت مصادر لـRT أن سكان محافظات دمشق وحمص وحلب وطرطوس واللاذقية شعروا بها أيضا.

وتشهد المنطقة نشاطا زلزاليا مستمرا منذ أيام قليلة طال مدنا على الجغرافية السورية والتركية دون أن تشهد زلزالا مدمرا كما حدث في فبراير العام الماضي 2023.

المصدر: روسيا اليوم