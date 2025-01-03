هزة أرضية تضرب الجزائر العاصمة

أعلن المركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجمعة تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريختر في العاصمة الجزائر.

وقال المركز “تم تسجيل الهزة الأرضية، على الساعة الواحدة زوالا و40 دقيقة، بشدة 3.1 درجة على سلم ريختر”.

وحدد المركز “مركز الهزة الأرضية بـ4 كم جنوب شرق منطقة دار البيضاء، في ولاية الجزائر”.

من جهتها، كشفت مصالح الحماية المدنية أنه “لم يتم تسجيل أي نداء استغاثة أو تدخل بعد عملية التعرف والاستطلاع عبر مراكز التنسيق العملي لولايات الجزائر، البليدة”.

المصدر: روسيا اليوم