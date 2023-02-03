هل زار مدير CIA موسكو؟

نفى المتحدث باسم الكرملين، صحة الأنباء التي تحدثت عن زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز إلى موسكو، واقتراحه التنازل عن 20% من الأراضي الأوكرانية لروسيا. واعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هذه “تضليل وغير صحيحة”.

وفي وقت سابق نفى نائب ممثل مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، شون دافيت، التقارير التي تحدثت عن عرض بيرنز التنازل عن 20% من أراضي أوكرانيا.

وفي نفس السياق، نقل موقع “نيوزويك” عن مسؤول في وكالة المخابرات المركزية قوله إن “التقارير عن اقتراح بيرنز نيابة عن البيت الأبيض خاطئة تماماً”.

من جانبه، امتنع النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، التعليق على هذه التقارير، قائلاً إنه يرفض أن “يعلق على الشائعات” من وسائل الإعلام.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه صحيفة “Neue Zürcher Zeitung” السويسرية، نقلا عن سياسيين ألمان، أن الجانب الأمريكي عرض في كانون الثاني/يناير الماضي، على كييف وموسكو خطة “تسوية سلمية” لإنهاء الصراع.

ووفقا للصحيفة، تضمنت نقل “حوالي 20% من أراضي أوكرانيا” إلى روسيا، والتي يمكن أن تكون مساوية تقريبا لإقليم دونباس. كذلك، أشار تقرير إعلامي إلى أن هذا المقترح تم رفضه من قبل موسكو وكييف.

المصدر: روسيا اليوم