لافروف يعلن عن سعي الغرب تحويل جورجيا “مصدر إزعاج” لروسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2023 - 12:42
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لافروف يعلن عن سعي الغرب تحويل جورجيا “مصدر إزعاج” لروسيا
منذ 55 mins
2 February، 2023
جورجيا
روسيا
لافروف
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