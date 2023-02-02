لافروف يعلن عن سعي الغرب تحويل جورجيا “مصدر إزعاج” لروسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2023 - 12:42

لافروف يعلن عن سعي الغرب تحويل جورجيا “مصدر إزعاج” لروسيا

منذ 55 mins 2 February، 2023
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