بعد وصول العاصفة الثلجية ..إرشادات من نقابة مزارعي الخيم البلاستيكية في لبنان

صدر عن نقابة مزارعي الخيم البلاستيكية في لبنان البيان التالي: ” بعد الجولات و اللقاءات من قبل نقابة الخيم على المزارعين و متابعة للأرصاد الجوية عن احوال الطقس و قدوم العاصفة الى لبنان من يوم الثلاثاء ٣١/١/٢٠٢٣ الى يوم الجمعة ٣/٢/٢٠٢٣، في مرحلتها الاولى ووصول الثلوج في لبنان عامة و المناطق الجبلية خاصة الى ارتفاع ٨٠٠ متر تقريبا تلفت نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية في لبنان من المزارعين الى ضرورة التنبه واخذرالاحتياطات والاحراءات اللازمة للحفاظ على الانتاج الزراعي والخيم البلاستيكية من الاضرار التي يمكن ان تتعرض جراء العاصفة الثلجية و الصقيع و تطلب النقابة من المزارعين متابعة الارشادات التالية :

أولا: تدعيم الخيم البلاستيكية من الداخل

ثانيا: اغلاق ابواب و نوافذ الخيم بشكل محكم

ثالثا: جرف سواقي امام الخيم لعدم دخول المياه الى الداخل للحفاظ عليها من الضرر و الانهيار وتعلن النقابة عن جهوزيتها للمتابعة مع الوزارات والمراجع والجهات المعنية لتقديم الخدمات اللازمة وتطلب من المزارعين الاتصال على الرقم 70430221 عند اللزوم.

المصدر: بريد الموقع