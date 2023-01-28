كم سجل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2023 - 17:36
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إعلام العدو يعلن اصابة مستوطنيْن في عملية إطلاق نار في البلدة القديمة في القدس المحتلة وحالتهما خطرة
شرطة العدو تعلن أن مطلق النار في حي سلوان بالقدس المحتلة يبلغ من العمر13 عاماً
إعلام العدو يعلن أن أحد المصابيْن في هجوم سلوان ضابط في الجيش كان في إجازة يوم السبت
وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل والدي وشقيق المتهم بتنفيذ عملية إطلاق النار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة
شرطة الاحتلال تقرر رفع درجة الجهوزية والاستعداد إلى أعلى مستوى ونشر وحدة يمام بشكل دائم في القدس للاستجابة العاجلة
قائد شرطة الاحتلال: عملية القدس بالأمس صعبة ومعقدة وواحدة من أسوأ الهجمات التي واجهناها في السنوات الأخيرة
شرطة الاحتلال: منفذ العملية خيري علقم تمكن من تبديل مشطين للرصاص واستخدم الثالث ضد عناصر الشرطة قبل مقتله في الاشتباك
رئيس وزراء العدو: تم إقرار سلسلة من الإجراءات الفورية وسيتم تطويرها خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر مساء اليوم
إعلام العدو: الكابينيت سيناقش الليلة الترويج لمنح تراخيص حمل السلاح لآلاف المستوطنين للتعامل السريع مع منفذي العمليات
إعلام العدو: الكابينيت سيناقش إغلاق منازل المنفذين واعتقال أقاربهم وبحث إمكانية تطبيق قانون ترحيل عائلاتهم
هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: إدارة سجون الاحتلال تقتحم أقسام 27 و26 و8 وتقطع الكهرباء وتنقل عدد من السجناء لخارج السجن
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: عملية القمع التي يتعرض لها الأسرى خطة إرهابية منظمة لحكومة نتنياهو ويقودها بن غفير
اسماعيل هنية: المنطقة ذاهبة لتصعيد غير مسبوق فالمواجهة لن تبقى داخل السجون وشعبنا الفلسطيني لن يترك أبناءه الأسرى وحيدين
حركة حماس: اعتداء سلطات الاحتلال على أسرانا الأبطال جريمة لن تنحصر مواجهتها وتداعياتها على السجون فقط
الهلال الأحمر: 5 إصابات اختناق بالغاز خلال مواجهات عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس
حزب الله يشيد بالعملية الاستشهادية البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد خيري علقم في القدس المحتلة
حزب الله: هذه العملية الشجاعة أربكت العدو وكشفت هشاشة أمنه وأدخلت الرعب والقلق إلى قلوب كيانه ومستوطنيه
حزب الله: هذه العملية رد فعل سريع وحاسم وجريء على المجزرة التي ارتكبها العدو في مخيم جنين وصفعة قوية لحكومة المتطرفين
حزب الله: ندين ازدواجية المعايير الظالمة التي تمارسها بعض الحكومات الغربية والعربية بالتواطؤ والصمت عن مجزرة جنين
حزب الله: في الوقت نفسه تبادر هذه الحكومات إلى إدانة العملية الدفاعية التي نفذها الشهيد علقم وسائر عمليات المقاومة
حزب الله: نرى أن بندقية المقاومين وسواعدهم القوية وحدها الرد على جرائم العدو وهي التي ستكتب نصر فلسطين وعزها
حركة الجهاد الإسلامي: المقاومة حية وباقية وعمليتا القدس ضربتا المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية
حركة حماس: وصف خارجيتي الامارات وتركيا عملية القدس المحتلة التي حصلت ليل أمس بالإرهابية أمر مدان ومستهجن
نادي الأسير الفلسطيني: قوات العدو تنفذ عمليات اقتحام وتنكيل بحق الأسرى في سجون عوفر ومجدو والنقب
البيت الأبيض: الرئيس بايدن تحدث هاتفياً مع نتنياهو لمناقشة هجوم القدس وشدد على الالتزام القوي لواشنطن بأمن "اسرائيل"
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في البقاع: هذه العملية رد سريع على مجزرة جنين وأداة الردع الوحيدة للتوحش الصهيوني العنصري
الحزب الديمقراطي اللبناني: مجزرة جنين دليل واضح على الاجرام الذي يمارسه العدو بحق الشعب الفلسطيني
الحزب الديمقراطي اللبناني حيّا العملية الاستشهادية البطولية التي نفذها الشهيد خيري علقم في حي النبي يعقوب في القدس
القوى الناصرية في لبنان: الثورة المتجددة لأهلنا الفلسطينيين هي الحق والحقيقة والتأكيد على الاشتباك المتواصل مع الاحتلال
كم سجل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
منذ 2 ساعة
28 January، 2023
لبنان
عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه عصر اليوم وسجل بين 58100 و 58300 للدولار الواحد.
المصدر:
موقع المنار
سعر صرف الدولار
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