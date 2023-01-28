كم سجل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2023 - 17:36

كم سجل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

منذ 2 ساعة 28 January، 2023
دولار
لبنان

عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه عصر اليوم وسجل بين 58100 و 58300 للدولار الواحد.

المصدر: موقع المنار

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