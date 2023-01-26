العراق يحكم بإعدام 14 إرهابيًا شاركوا في تنفيذ مجزرة “سبايكر”

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الخميس، أحكاماً بالإعدام بحق 14 مداناً في تنفيذ مجزرة “سبايكر” في محافظة صلاح الدين.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيانٍ، أن “المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة، أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق 14 مجرماً إرهابياً عن جريمة الاشتراك في مجزرة سبايكر عام 2014”.

وأضاف البيان أن “المجرمين الإرهابيين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر عام 2014 بعد قتلهم أكثر من 1700 شخص من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع إرهابية في محافظة صلاح الدين”.

وتابع البيان أن “الأحكام بحق المجرمين الإرهابيين تأتي استناداً لأحكام المادة الـ4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005”.

ويُذكّر أن المجزرة التي نفذها “داعش”، بتاريخ 12 حزيران/يونيو 2014، أسفرت عن استشهاد أكثر من 1700 طالب في كلية القوة الجوية في القاعدة العسكرية “سبايكر” في مدينة تكريت، شمالي العراق، وفق بيانات رسمية عراقية.

وأقدم “داعش” على إعدام مئات الشبان العراقيين العزل والتنكيل بجثث بعضهم بطريقةٍ وحشية، وقام بتصويرها ونشرها بهدف بث الرعب في نفوس العراقيين.

وفي 27 حزيران/يونيو 2021، أصدرت محكمة عراقية، حكماً بإعدام 9 أشخاص مدانين اشتركوا في تنفيذ مجزرة “سبايكر” عام 2014.

وأشارت المحكمة العراقية إلى أنّ “المدانين اعترفوا باشتراكهم في تنفيذ الجريمة، وقتلوا عدداً من الأبرياء، وفقاً لمخططات إرهابية”.

وفي وقتٍ سابق، سلمت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، العراقي عبد الله ياسر سبعاوي الحسن المتهم بجريمة سبايكر في تكريت، إلى الحكومة العراقية.

المصدر: وكالات