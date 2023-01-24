واشنطن تبحث فرض عقوبات على بكين وعدد من الدول المستوردة للنفط الايراني

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي أن بلاده “قلقة بشأن صادرات النفط الإيرانية إلى الصين”، لافتاً إلى “مواصلة نقاش خطوات فرض عقوبات على بكين وعدد من الدول التي تستورد النفط الإيراني”.

وأضاف المسؤول، في مقابلة مع “بلومبرغ” الاقتصادية، أن “واشنطن على اتصال بالسلطات الصينية بشأن هذا الموضوع”، مشيراً إلى أن ” المفاوضات مع الصين مستمرة منذ عدة أشهر وسيتم تكثيفها”.

وفي العام 2015، أبرمت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقاً نووياً “خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني”، والتي تضمنت رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي.

لكن الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب، انسحبت في أيار/مايو 2018 من الاتفاق النووي، وأعادت فرض العقوبات على طهران، بما في ذلك على صادرات النفط الإيرانية.

وفي العام 2019 قررت واشنطن فرض عقوبات ثانوية على الأفراد والشركات المتورطة في بيع النفط الإيراني، من جهتها، أفادت طهران أن صادراتها من النفط في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022 حطمت الرقم القياسي منذ العام 2018.

المصدر: روسيا اليوم