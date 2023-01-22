فجر مستشار الرئيس الأوكراني المستقيل، أليكسي أريستوفيتش، “قنبلة إعلامية” جديدة وشكّك في أن كييف ستكون قادرة على النصر في النزاع مع روسيا.

وقال المستشار – الذي قال متابعون عن استقالته بأنها لعدم امتثاله بـ”السيناريو” الذي وضعه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي – في قناته على يوتيوب: “إذا اعتقد الجميع أن نصرنا مضمون في كسب (النزاع) فعندئذٍ ومن تاريخ 14 الجاري لم يعد الأمر كذلك بالفعل”.

كما حثّ أريستوفيتش حكومة الرئيس زيلينسكي على الاستجابة للتحذيرات بشأن احتمال الزوال الوشيك لأوكرانيا، والتي عبّر عنها الرئيس البولندي أندريه دودا.

كما أقر أريستوفيتش بأن الصراع على السلطة قد بدأ داخل أوكرانيا، مما قد يؤدي إلى هزيمة الجيش الأوكراني في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: “إن التاريخ يدور بالفعل، وهو أمر لا نتحكم فيه”.

يُشار إلى أنه في وقت سابق، أعرب العقيد الأمريكي المتقاعد دانيال ديفيس، عن رأي بأن دبابات “أبرامز” و”ليوبارد”، حتى لو تم تسليمها إلى أوكرانيا، فإنها لن تساعد الجيش الأوكراني في قلب مسار الأعمال القتالية وهزيمة القوات المسلحة الروسية.

وقبل أيام، أبدى متابعون لصحيفة Guancha الصينية، آراءهم حول السبب الحقيقي لاستقالة مستشار أريستوفيتش، من منصبه، ويعتبر أحدهم أنه “في عالم التمثيل، يجب أن يمتثل أبطال السيناريو للنص، حتى لو كان مخالفا للحقيقة، وأود أن أسأل عن المعارضة الأوكرانية، ألم يتم حظرها وتصنيفها على أنها خيانة من قبل زيلينسكي؟”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية