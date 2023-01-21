رويترز: صادرات النفط الإيراني تسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات

أفادت وكالة رويترز أن صادرات النفط الإيراني في الشهرين الأخيرين من سنة 2022 قد شهدت زيادة هي أعلى مستوى منذ 3 سنوات.

ونقلت “رويترز” استنادا إلى بيانات شركات تتبع حركة السفن، أن صادرات النفط الإيراني سجلت رقما قياسيا في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022، وحتى بدأت سنة 2023 بشكل قوي رغم الحظر الأميركي.

وأدعت الوكالة أنه “منذ إنسحاب أميركا من الاتفاق النووي سنة 2018 قد تراجعت صادرات النفط الإيراني، إلا أنه وبعد وصول الرئيس بايدن للسلطة في الولايات المتحدة، إزدادت صادرات النفط وهي الأعلى منذ سنة 2019.”

وقالت مؤسسة SVB الدولية “إن إيران في شهر ديسمبر 2022 قد صدرت متوسط 1.137 مليون برميل يوميا بزيادة 42 ألف برميل يوميا على أساس شهري.”

من جهة ثانية قالت مؤسسة “بترول لوجستكيز” المتخصصة بتتبع شحنات النفط أن “وتيرة صادرات النفط الإيراني تتصاعد وبلغت أعلى مستوى في شهر ديسمبر 2022 منذ 3 سنوات.”

كما أفادت مؤسسة ” كوبلر” للمعلومات أن “صادرات النفط الإيراني في شهر نوفمبر الفائت قد سجلت متوسط 1.23 مليون برميل يوميا.

المصدر: قناة العالم