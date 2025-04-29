وحدة النقابات في حزب الله حيّت العمال بعيدهم: جزء لا يتجزأ من مسيرة المقاومة بمواجهة العدو

حيت وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله في بيان لها الثلاثاء بمناسبة “اليوم العالمي للعمال” الموافق في الاول من شهر ايار/مايو “كل عاملٍ شريفٍ حضر ويحضر في ميادين المقاومة والعمل، وبذل ويبذل جهده في سبيل الدفاع عن وطنه وحقوقه، وفي مقدمتهم عمال لبنان وفلسطين واليمن والعراق حيث العدوان والتحديات والجبهات المفتوحة مع اعداء الانسانية والامة العربية والاسلامية اميركا والكيان الصهيوني الموقت”.

وقال البيان إن “العمال هم الركيزة الأساسية في حياة الشعوب والأمم، وهم الذين يبنون الأساس المتين للأوطان حريةً، وسيادةً، ورفعةً وطنيةً وإنسانيةً وأخلاقيةً وقوةً اقتصاديةً”، وتابع “لا وجود لشعبٍ أو وطنٍ بلا عملٍ وانتاج ولا قيام لأمةٍ بلا أيدٍ وعقولٍ عاملةٍ تبني وتزرع وتنتج وتحمي”، واضاف ان “عمال لبنان الشرفاء الأوفياء هم نبض حياة الوطن وجوهره وصناع ماضيه وحاضره ومستقبله، هم قوة العمل والإنتاج والمقاومة وهم الدرع الحامي الذي يصون الأرض ويُعلي قيم الحياة”.

ولفت البيان الى ان “عمال لبنان كانوا وسيبقون جزءًا لا يتجزأ من مسيرة المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني الغاصب وكافة أشكال الظلم والاستكبار العالمي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية، رأس الشر العالمي والداعم الأول للكيان الصهيوني وحاميه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام