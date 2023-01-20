وفد البنك الدولي عند كنعان: الاصلاحات وإعطاء أولوية للمستشفيات الخاصة والحكومية المقاومة للانهيار الشامل

استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في دارته في البياضة، وفدا من البنك الدولي آتيا من واشنطن، وتم، بحسب بيان مكتب كنعان، البحث في “المسائل المالية والاصلاحية والمشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي، سيما على صعيد ادارة التمويل والعمليات الاصلاحية المرتبطة بالموازنة واعادة هيكلة القطاع العام والحكومة الالكترونية.

وكانت جولة أفق شاملة ركز خلالها النائب كنعان على المسألة الاجتماعية من الزاويتين الصحية والتربوية، سيما في المناطق التي هي في حاجة الى عناية مركزة وطارئة لتستمر الى حين بلوغ مرحلة الانقاذ الفعلي”.

وأشار كنعان الى “الاتفاق على عقد جلسة في الأيام المقبلة مع مكتب البنك الدولي في بيروت لمتابعة هذه الأمور، وتم التركيز على مسألة المستشفيات الخاصة والحكومية التي تقاوم الانهيار الشامل واعطاء الملف الاولوية والاهتمام ضمن البرامج الملحوظة بين لبنان والبنك الدولي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام