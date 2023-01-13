البنك المركزي يصرف اكثر من مليار دولار.. والمودعون محرومون من أموالهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2023 - 22:18

البنك المركزي يصرف اكثر من مليار دولار.. والمودعون محرومون من أموالهم

منذ 2 ساعة 13 January، 2023
تقارير مصورة - لبنان

البنك المركزي يصرف أكثر من مليار دولار ، فيما المودعون محرمون من اموالهم.

المصدر: قناة المنار

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