البنك المركزي يصرف اكثر من مليار دولار.. والمودعون محرومون من أموالهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2023 - 22:18
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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يبدأ لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين في زيارة رسمية تستمر 3 أيام
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استقبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية حسين أمير عبد اللهيان
لقاء السيد نصر الله - عبد اللهيان: استعرض الجانبان آخر التطورات والأوضاع السياسية في لبنان وفلسطين والمنطقة
لقاء السيد نصر الله – عبداللهيان: جرى استعراض الاحتمالات والتهديدات الناشئة عن تشكيل حكومة المتطرفين بكيان العدو
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لتوقيع اتفاقية مع لبنان لإنشاء معملي كهرباء في بيروت والجنوب ينتج كل منهما 1000 ميغاواط
عبداللهيان: عندما يقرر لبنان التعاون مع إيران في مجال الطاقة فإننا على استعداد تام لتقديم التسهيلات في هذا الملف
عبداللهيان: خلاصة اللقاءات مع السيد نصر الله وزياد نخالة هي أنه بفضل اللطف الإلهي فالمقاومة اليوم في بأبهى حالاتها
عبداللهيان: مما لا شك فيه أن الكيان الصهيوني هو في أصعب الظروف التي يمكن ان يمر بها
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ينجز الترتيبات السياسية والإدارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء عنوانها ملف الكهرباء
وزير الأشغال العامة علي حمية: أبلغنا ميقاتي أن حضورنا جلسة مجلس الوزراء محصور ببندي الكهرباء وإلا سننسحب فوراً
وزير العمل مصطفى بيرم: مشاركة حزب الله في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مرتبطة بملف الكهرباء الذي لا يحتمل التأجيل
الشيخ محمد يزبك: لا بد من المبادرة للتفاهم للخروج من نفق الفراغ بانتخاب رئيس للجمهورية ولا يكون بالتحدي والفرض من الخارج
الشيخ علي دعموش: الهم الأكبر لدى حزب الله هو الوقوف إلى جانب اللبنانيين في ظل التردي الحاصل
الشيخ علي الخطيب: للتكاتف بين مختلف القوى السياسية لإنقاذ البلاد من الانهيار
الشيخ أحمد قبلان: لتغليب المصلحة الوطنية على حساب المصالح الخارجية من أجل إنقاذ لبنان واللبنانيين
الهلال الأحمر الفلسطيني: تعاملت طواقمنا مع 13 إصابة خلال مواجهات في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة
وسائل إعلام فلسطينية: إصابة شاب بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية الطور بالقدس
مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة شمال جنين بعبوة شديدة الإنفجار
وسائل إعلام يمنية: 107 خروق لقوى العدوان في الساحل الغربي بينها محاولة تسلل و11 هجوما للطيران التجسسي
وسائل إعلام يمنية: 4 إصابات بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية
وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة على مدينة سوليدار في دونيتسك
الدفاع الروسية: تحرير سوليدار يسمح بقطع طرق الإمداد للقوات الأوكرانية في أرتومفسك
رئيسة المفوضية الأوروبية: علينا أن نزيد الضغط على روسيا وتقديم الدعم لأوكرانيا
رئيسة المفوضية الأوروبية: علينا الاستمرار في جعل الطاقة في متناول الأوروبيين
رئيس الوزراء السويدي: نسير بخطى ثابتة على طريق الاستغناء عن الوقود الأحفوري والاتجاه للطاقة المتجددة
وكالات عن مسؤولين أمريكيين: موافقة الكونغرس على بيع مقاتلات إف 16 لتركيا مشروطة بقبولها انضمام فنلندا والسويد للناتو
البنك المركزي يصرف اكثر من مليار دولار.. والمودعون محرومون من أموالهم
منذ 2 ساعة
13 January، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
البنك المركزي يصرف أكثر من مليار دولار ، فيما المودعون محرمون من اموالهم.
المصدر:
قناة المنار
اموال المودعين
رياض سلامة
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