الآلاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى… والجهاد تدعو إلى وحدة الموقف والميدان

أدّى آلاف من المواطنين فجر الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة. وأفادت مصادر صحفية، أن أعداد كبيرة من المصلين تقدر بعشرات الآلاف أدوا صلاة الفجر، بالرغم من تضييق قوات الاحتلال على القادمين للصلاة في الأقصى. ودعت الهيئات المقدسية في وقت سابق المواطنين للرباط في المسجد الأقصى المبارك وأداء صلاتي الفجر والجمعة، لمنع المستوطنين المتطرفين والمدعومين من حكومتهم من المضي في مخطط تقسيم الأقصى.

الجهاد الإسلامي: فاشية الاحتلال تتطلب وحدة في الموقف والميدان

من جهة ثانية، زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين “إلى جماهير شعبنا وأمتنا، صباح الجمعة شهيدها المجاهد البطل: عبد الهادي فخري نزال (18 عاماً)، الذي ارتقى متأثراً برصاص الاحتلال المجرم خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين عصر الخميس”.

وقالت الحركة في بيان لها “إن هذه العربدة الفاشية وارتقاء خمسة شهداء في الساعات الأخيرة في الضفة الباسلة، يستوجب مزيداً من وحدة الموقف والميدان لردع المحتل عن حربه المسعورة ولجم إرهابه المتواصل، ودعم صمود شعبنا وانتفاضة مقاومينا الممتدة”.

المصدر: فلسطين اليوم