الامام الخامنئي: العدو دخل في الأحداث الأخيرة في ايران بخطة شاملة لكنه اخطأ في الحسابات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2023 - 14:12

الامام الخامنئي: العدو دخل في الأحداث الأخيرة في ايران بخطة شاملة لكنه اخطأ في الحسابات

منذ 1 ساعة 12 January، 2023
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