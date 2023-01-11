النائب ناصر حيدر تقدم بدعوى قضائية ضد انطوان زهرة على خلفية حديث تلفزيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2023 - 12:52

النائب ناصر حيدر تقدم بدعوى قضائية ضد انطوان زهرة على خلفية حديث تلفزيوني

منذ 2 ساعة 11 January، 2023
النائب حيدر ناصر
لبنان

تقدم النائب حيدر ناصر بدعوى قضائية ضد النائب السابق انطون زهرة وذلك في قصر عدل بيروت متعلقة  بالإجراءات القانونية الجزائية المناسبة وتحمل رقم   ٧٧/م/٢٠٢٣ ،أمام  المدعي العام التمييزي في بيروت ، بحق المدعو انطوان زهرا، على خلفية حديثه التلفزيوني لقناة  SBI .
النائب ناصر أكد انه” منذ سنوات تم التعرض باستهزاء لاحد القامات الدينية التي نجل و نحتر ، فاقتيد الجاني مكبلا  الى القضاء … اما اليوم ، فالاعتداء يمس طائفة باكملها ، منتشرة على ساحل الشرق المتوسط ، لذلك نتمنى من القضاء ان يتخذ الاجراءات المناسبة ، التي تتماشى مع حجم الجريمة المرتكبة”.

المصدر: موقع المنار

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