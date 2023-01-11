النائب ناصر حيدر تقدم بدعوى قضائية ضد انطوان زهرة على خلفية حديث تلفزيوني

تقدم النائب حيدر ناصر بدعوى قضائية ضد النائب السابق انطون زهرة وذلك في قصر عدل بيروت متعلقة بالإجراءات القانونية الجزائية المناسبة وتحمل رقم ٧٧/م/٢٠٢٣ ،أمام المدعي العام التمييزي في بيروت ، بحق المدعو انطوان زهرا، على خلفية حديثه التلفزيوني لقناة SBI .

النائب ناصر أكد انه” منذ سنوات تم التعرض باستهزاء لاحد القامات الدينية التي نجل و نحتر ، فاقتيد الجاني مكبلا الى القضاء … اما اليوم ، فالاعتداء يمس طائفة باكملها ، منتشرة على ساحل الشرق المتوسط ، لذلك نتمنى من القضاء ان يتخذ الاجراءات المناسبة ، التي تتماشى مع حجم الجريمة المرتكبة”.

المصدر: موقع المنار