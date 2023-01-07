هل فعلا ستلغى المنصة المخصصة لجوازات السفر؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2023 - 01:46

هل فعلا ستلغى المنصة المخصصة لجوازات السفر؟

منذ 5 ساعة 6 January، 2023
تقارير مصورة - لبنان

هل فعلاً ستلغى المنصة المخصصة لجوازات السفر؟

المصدر: قناة المنار

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