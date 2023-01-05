الخط الساخن| المطاعم بالفريش دولار، فهل ارتفاع السعر يضمن الجودة؟

في حلقة من برنامج الخط الساخن بعنوان: “المطاعم بالفريش دولار : فهل ارتفاع السعر يرفع الجودة؟” اعتبر علي طباجة – رئيس الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية ان القطاع المطاعم يحاول خلال هذه الفترة النهوض بعد تعرضه للعديد من الازمات خلال الاعوام الماضية بجهود شخصية من اصحاب المؤسسات.
بدورها اشارت مديرة الوقاية في وزارة الصحة المهندسة جويس حداد انه على الرغم من الازمة الاقتصادية استمرت حملات وزارة الصحة الرقابية على المطاعم والمؤسسات الغذائية
الزميلة ديما جمعة قامت بجولة مع مراقبي بلدية بيروت في عدد من المناطق في بيروت حيث رفض اصحاب المطاعم السماح بالتصوير
واستمرت جولة الزميلة ديما وانتقلت من بيروت الى كنيسة مار مخايل
وتفاجأت المديرة الوقاية في وزارة الصحة المهندسة حداد برفض ادارات المطاعم للكاميرا بالدخول الى المطابخ وتصوير سلامة غذاء
عن مدى تجاوب اصحاب المطاعم مع تعليمات وزارة الصحة وقدرة اصحاب المطاعم على الاستمرار في ظل الازمات الاقتصادية كان الحديث مع المهندسة جويس حداد وعلي طباجة