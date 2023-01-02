مطار دمشق الدولي يستأنف عمله عقب خروجه عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير

أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم الاثنين عقب توقفه عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير ليلا.

وجاء في بيان وزارة النقل: “عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين”.

وأكد البيان أن “الكوادر العاملة وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قاموا بإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان الاسـرائيلي منذ ساعات الفجر والمباشرة بإصلاحها ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الآخرى المتضررة”.

وأضاف البيان: “ندعو النواقل الوطنية لترتيب مواعيد رحلاتها الجوية عبر المطار اعتبارا من اليوم 09:00 صباحا وتخديم المسافرين كالمعتاد”.

يذكر أن كيان العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا بالصواريخ في الساعة 2 ليلة الاثنين من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفة مطار دمشق الدولي ومحيطه ما أدى لاستشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة.

المصدر: وكالات