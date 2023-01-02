“الجهاد” نعت الشهيدين حوشية وعابد اللذين ارتقيا برصاص العدو في كفردان بالضفة المحتلة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الاثنين الشهيدين البطلين محمد سامر حوشية (22 عاما)، وفؤاد محمد عابد (25 عاما)، اللذين ارتقيا برصاص العدو الاسرائيلي خلال اقتحام كفر دان بجنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الحركة أن “العدو يرتكب جريمة مكتملة الأركان بهدم منزلي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، واستهداف أبناء شعبنا بدم بارد، وبقرار القتل والإرهاب الذي تقره الحكومة الفاشية الصهيونية”.

وشددت الحركة على أن “استمرار جرائم القتل والهدم على امتداد الوطن واستباحة أرضنا ومقدساتنا لن ينال من صمود شعبنا وعزيمة مقاومتنا التي يشتد ساعدها كل يوم لردع العدو وعدم منحه الأمن المجاني مهما بلغت التضحيات واشتدت الخطوب”.

وأشادت الحركة “بصمود أبناء الشعب الفلسطيني وبكل المقاومين، الذين يتصدون بكل ما أوتوا من قوة لاقتحام العدو، ويصنعون الملاحم البطولية التي تنشد لشعبنا آيات الحرية والخلاص ودحر الاحتلال عن أرضنا”.

المصدر: فلسطين اليوم