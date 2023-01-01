البطريرك الراعي في قداس رأس السنة: نتمنى أن لا يكون هناك من يتقصد تعطيل رأس الجمهورية ليظهر لبنان دولة فاشلة

أعرب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن أسفه لأن “المسؤولين السياسيين في لبنان يجهدون في تهديم السلام السياسي والأمني والإقتصادي والمعيشي والإجتماعي، فيما دول العالم تأتي وتعرض كل أنواع المساعدات لنهضة لبنان”.

وتساءل البطريرك الماروني، خلال ترؤسه قداس الأحد ورأس السنة في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، “ماذا ينتظرون لرفع المعاناة عن الشعب، ولتقرير إنقاذ لبنان؟”، قائلاً إنه “فليقتنع الجميع أن باب الحل والخروج من أزماتنا يمرّ عبر إنتخاب رئيس جديد للجمهورية”، ولافتاً إلى انه “مع رغبتنا في استمرار عمل الدولة، نرفض تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور ولا تأخذ بالاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية، ولو كان المنصب شاغرا، كما فعل بعض الوزراء”.

وتابع الراعي “المطلوب واحد، انتخاب رئيس للدولة، وهو رئيس نزيه، شجاع، مهاب ولا يهاب، جامع المكونات الوطنية، يعيد الأمور إلى نصابها، يضع جميع الأطراف تحت كنف الدولة، يعمل على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وعلى إيجاد حل للاجئين الفلسطينيين، ويأخذ المبادرات على الصعيدين العربي والدولي ليعيد لبنان إلى مكانته التاريخية، وليصوغ دورا خلاقا جديدا لهذا الوطن التاريخي”.

ورأى أن “انتخاب الرئيس لا يتم ببدعة الإتفاق المسبق عليه – فهذا نقيض نظامنا الديمقراطي – بل بالإقتراع المقترن بالتشاور والحوار، يوما بعد يوم، لا مرة كل أسبوع. فيتوقف عندئذ المجلس النيابي عن تلك المسرحية الهزلية التي مارسها عشر مرات. نتمنى من صميم القلب أن لا يكون هناك من يتقصد تعطيل بتر رأس الجمهورية، وتعطيل المؤسسات ليظهر لبنان دولة فاشلة غير مؤهلة للوجود أو للبقاء كما هي”.

المصدر: الوكالة الوطنية