أوغلو: أنقرة عرضت عقد لقاء مع الجانب السوري في النصف الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل في بلد ثالث – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 31 2022 - 18:48

أوغلو: أنقرة عرضت عقد لقاء مع الجانب السوري في النصف الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل في بلد ثالث

منذ 2 ساعة 31 December، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة