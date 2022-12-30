استشهاد 10 أشخاص جراء اعتداء إرهابي استهدف حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور

استشهد 10 عمال وأصيب اثنان آخران اليوم جراء اعتداء إرهابي استهدف 3 حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور.

وذكرت سانا أنه تم استهداف حافلات تبديل ورديات العاملين في حقل التيم بشركة الفرات أثناء تنقلها بقذيفة صاروخية.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة في اتصال هاتفي مع القناة السورية إن الشعب السوري يعاني من أزمة نفطية، والاحتلال الأمريكي عبر أدواته ومجموعاته الإرهابية يريد قطع الجزء النفطي المتوفر الذي يؤمن الحد الأدنى من احتياجات الشعب السوري، ولذلك قاموا بهذا الاعتداء السافر على سيارات تبديل ورديات العاملين في حقل التيم.

وأشار الوزير طعمة إلى أن المصابين جراء الاعتداء الارهابي تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم وسط متابعة حثيثة لوضعهم الصحي.

وأكد وزير النفط أن اعتداءات الاحتلال الأمريكي المتكررة على قطاع النفط تهدف إلى تشديد وتضييق الحصار على الشعب السوري، فواشنطن لم تتوقف عن فرض كل أنواع الإجراءات القسرية على سورية، والرامية إلى قتل كل أشكال الحياة من خلال استهداف مرابط تفريغ النفط والحقول والناقلات النفطية والعمال وغير ذلك.

المصدر: وكالة سانا