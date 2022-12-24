القيادي المدلل: 2022 عام المقاومة بامتياز و”كتيبة جنين” رأس الحربة في الضفة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، أن عام 2022 يعتبر عام المقاومة الفلسطينية بامتياز.

وقال القياد المدلل في تصريحات خاصة لـ “وكالة فلسطين اليوم الإخبارية”، إن “حركة الجهاد الإسلامي تميزت في هذا العام من خلال معركة وحدة الساحات، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يستطع أن يجتث حركة الجهاد بالرغم مما قدمته من قادة خلال المعركة الجعبري ومنصور.

وأضاف أن “وحدة الساحات تجسدت على أرض الواقع وانطلقت فيما بعد في الضفة الغربية من خلال كتيبة جنين التي انطلقت في جميع أنحاء الضفة وتضرب الاحتلال في مقتل، وهي رأس الحربة المقاومة في الضفة”.

وتابع “كتيبة جنين أكدت أن المقاومة لا يمكن أن تتوقف في الضفة الغربية وهي في حالة اشتباك مستمر، مبينًا أن الاحتلال فشل الاحتلال في إنهاء كتيبة جنين رغم اغتيال الاحتلال لقادتها وأفرادها، إلا أنها تبدع في كل يوم في التصدي للاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم