الخط الساخن| رحلة المرضى في البحث عن الدواء مستمرة والتفتيش الصيدلي يواكب.. فهل النتائج فعلية؟

في اطلالة له عبر برنامج الخط الساخن اشار نقيب الصيادلة جو سلوم الى عدد من المشاكل والازمات التي تؤثر على قطاع الدواء وتوفره في الصيدليات.

وخلال الحلقة، قامت الزميلة ديما جمعة بجولة على ابرز الحلول التي يلجأ اليها المريض لتأمين العلاج ومخاطرها على سلامة الدواء.

وفي لقاء للزميلة ديما مع الصيدلي طارق يونس تحدث عن التفتيش الصيدلي وهل يحل المشكلة او يظلم المريض والصيدلي؟

كيف علّق النقيب سلوم على البحث عن الدواء في السوق السوداء وطالب بإنتخاب رئيس جمهورية لعودة الانتظام الى كل القطاعات؟

ومن على منبر المنار دعا نقيب الصيادلة سلوم الى عقد مؤتمر للمانحين من اجل تأمين ادوية مرضى السرطان؟

هل الصيدلي المختص يستطيع التميز بين الدواء الجيد وغير الجيد؟ من يراقب الدواء وجودته؟