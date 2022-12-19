إصابة أحد أفراد طاقم مروحية أثناء الهبوط شرق روسيا

أصيب أحد أفراد طاقم مروحية كانت تحمل مواد غذائية وقطع غيار، بعدما اصطدمت بمنشأة على الأرض أثناء تنفيذ هبوط في مقاطعة ماغادان في أقصى شرق روسيا صباح اليوم الاثنين.

وقال مكتب المدعي في قطاع النقل في الشرق الأقصى إن مروحية من طراز Mi-8T كانت تقوم بهبوط في بلدة تاختويامسك شرق ماغادان، عندما اصطدمت بمنزل حاوية للعمال، ما أدى إلى انقلاب المروحية واشتعال نيران دمرتها بالكامل، بعد أن تمكن أفراد الطاقم من مغادرتها.

وأوضحت لجنة التحقيق في بيان لها أن المروحية كان على متنها ثلاثة من أفراد الطاقم، وأصيب أحدهم جراء الحادث، الذي فتح تحقيق لمعرفة ملابساته.

المصدر: وكالات