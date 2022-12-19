اليابان: سفينة تابعة للبحرية الصينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية

ذكرت وكالة “كيودو” أن الحكومة اليابانية أعربت عن قلقها للصين لدخول سفينة أبحاث تابعة لجيش التحرير الصيني إلى المياه الإقليمية اليابانية بالقرب من جزيرة ياكوشيما جنوب غرب كيوشو.

أعلنت عن ذلك وزارة الدفاع اليابانية اليوم الاثنين، حيث ذكر بيان الوزارة أن السفينة اقتربت من محافظة كاجوشيما جنوب غرب كيوشو في جنوب شرقي البلاد في الصباح، وغادرت المياه الإقليمية بعد 4 ساعات، وتواصل التحرك في اتجاه شمالي غربي.

وبحسب وكالة “كيودو”، فقد أعربت الحكومة اليابانية عن قلقها للصين عبر القنوات الدبلوماسية، حيث تم تعقب إجراءات مماثلة لسفينة أبحاث صينية من قبل الجيش الياباني في نوفمبر الماضي، وفي المجموع، دخلت السفن الصينية المياه الإقليمية اليابانية في المنطقة 5 مرات خلال العام الماضي.

من جانبها تقول بكين إنها تريد “إرسال إشارة” لطوكيو “احتجاجا على تحركاتها العسكرية”، حيث وضعت القوات اليابانية في حالة التأهب القصوى بعد رصد عدد كبير من السفن الحربية الصينية، بما في ذلك حاملة الطائرات غرب المحيط الهادئ، فيما بدأت السفن دخول المنطقة أواخر الأسبوع الماضي عندما أعلنت طوكيو عن استراتيجيتها الأمنية الجديدة للتعامل مع التهديدات من الصين.

وكانت اليابان قد أعلنت الجمعة الماضي عن مجموعة من الاستراتيجيات الجديدة – استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني وخطة استعداد قوات الدفاع، والتي تم فيها تسمية الصين بأنها “تحد استراتيجي” غير مسبوق للبلاد.

كما كشفت طوكيو أيضا عن أكبر حشد دفاعي لها منذ الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك بميزانية قدرها 43 تريليون ين (315 مليار دولار أمريكي)، لاكتساب قدرات هجوم مضاد على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما اعتبره المراقبون والمحللون تحولا رئيسيا عن عقيدة اليابان السلمية التي كانت في صميم السياسات الدولية لسبعة عقود.

المصدر: وكالات