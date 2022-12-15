طقس لبنان مستقرّ في الايام المقبلة

طقس متقلّب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر اليوم حيث يستقر تدريجيًا.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على المرتفعات والداخل ويتكون الضباب على الجبال، تتساقط أمطار متفرقة بين الحين والاخر، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر .

الجمعة:

غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات ويتحول الى قليل الغيوم خلال الفترة المسائية دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة.

السبت:

قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة.

الأحد:

قليل الغيوم اجمالاً مع استقرار في درجات الحرارة.