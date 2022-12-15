بالفيديو | الشرطة البلجيكية تعرض حقيبة مكدسة باليورو لمسؤولة أوروبية متهمة بالتورط في قضية فساد

نشرت الشرطة البلجيكية صورا تظهر فيها حقائب تحتوي على الأموال التي قيل إن إيفا كايلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي المقالة من منصبها تلقتها من قطر.

وحسب المعلومات فإن الشرطة في بلجيكا نفذت حوالي عشرين عملية تفتيش وأغلقت العديد من المباني في مبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، صادرت خلالها مليون ونصف المليون يورو، كما عثرت على حقيبة مليئة بالنقود، لدى كايلي.

وقالت الشرطة في بيان: “تمت مصادرة مئات الآلاف من اليورو في ثلاثة أماكن مختلفة: 600 ألف يورو في منزل أحد المشتبه بهم، ومئات الآلاف من اليورو في حقيبة بغرفة فندق في بروكسل، وحوالي 150 ألف يورو في شقة تابعة لعضو في البرلمان الأوروبي”.

وأفادت مصادر قضائية بلجيكية، في وقت سابق، بأن كايلي أوقفت وحرمت من حق استخدام الحصانة البرلمانية، وأن السلطات التنفيذية عثرت على هدايا ثمينة وأكياس تحتوي على كميات كبيرة من الأوراق النقدية خلال تفتيش منزلها، كما عثرت على أموال طائلة في حقيبة والدها الذي اعتقل خلال سفره.

من جهتها، نفت الحكومة القطرية، صحة الشائعات التي تربط قضية الفساد المتهمة بها كايلي، مؤكدة أن “الدوحة ترفض وتدين الادعاءات المزعومة التي تتهمها بتقديم الرشاوي لأعضاء البرلمان الأوروبي، حول قضية استضافة كأس العام”، معتبرة أن “هذه المعلومات مضللة وخطيرة”.

المصدر: وكالات