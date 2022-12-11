كأس العالم لكرة القدم: فوز فرنسا على انكلترا 2-1 وتأهلها إلى النصف نهائي لتلاقي المغرب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2022 - 03:48
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الجيش اللبناني: العماد جوزاف عون يزور قطر تلبية لدعوة رسمية لبحث سبل استمرار دعم الجيش
الرئيس الصيني خلال استقباله الرئيس ميقاتي بالرياض: مستعدون لبذل جهود مشتركة مع لبنان لتعزيز التنمية العميقة بين البلدين
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية: جاهزون لاستقبال موسم الأعياد في مراكز جرف الثلوج بعد تأمين الاعتمادات اللازمة
الصحة الفلسطينية: حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي 217 شهيدا من بينهم 165 شهيدا في الضفة الغربية المحتلة
قوات الاحتلال تعتقل عدد من الشبان في الضفة الغربية وتستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة والمزارعين في على حدود القطاع
سرايا القدس ـــ كتيبة جنين: تمكن مجاهدونا من استهداف قوات الاحتلال على حاجز حواره بصليات من الرصاص والانسحاب بسلام
حركة حماس في اليوم العالمي لحقوق الانسان: نؤكد تمسكنا بحقوق شعبنا وندعو إلى تجريم الإحتلال الإسرائيلي ووقف انتهاكاته
الرئيس الإيراني: أحداث الشغب الأخيرة لها عدة أبعاد منها البعد الأمني الذي تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه
المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة: هناك تقارير تفيد عن نقل أسلحة من مستودعات في أوكرانيا إلى دول إفريقية
الخارجية التركية: جددنا لموسكو عزمنا على محاربة وحدات حماية الشعب الكردية التي تهدد وحدة الأراضي السورية وأمننا القومي
الأمين العام للناتو: قلقون من احتمال خروج الحرب في أوكرانيا عن السيطرة وتحولها لحرب كبرى بين روسيا والناتو
الرئيس الأوكراني: صيغتنا للسلام تشمل 10 نقاط بينها الأمن النووي واستعادة وحدة أراضينا والأسرى بالاضافة إلى أمن الطاقة
كأس العالم لكرة القدم: فوز فرنسا على انكلترا 2-1 وتأهلها إلى النصف نهائي لتلاقي المغرب
منذ 5 ساعة
10 December، 2022
أخبار دولية
-
فرنسا
التفاصيل على موقع المنار الرياضي
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