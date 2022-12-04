حركة “الجهاد” نددت بزيارة هرتسوغ الى البحرين: طعنة للشعب الفلسطيني وخذلان كبير

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الاحد استقبال رئيس كيان العدو الاسرائيلي اسحق هرتسوغ في العاصمة البحرينية.

وقال الناطق باسم الحركة طارق سلمي إن “زيارة هرتسوغ لأي دولة عربية أو إسلامية هي طعنة للشعب الفلسطيني، وخذلان كبير لقضية العرب والمسلمين الأولى”، ولفتت الى أن “الكيان الصهيوني يسعى من خلال هذه الزيارة وغيرها إلى التغطية على عدوانه وارهابه، وعلى تصاعد جرائم القتل والإعدام التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس”.

وأشاد سلمي “برفض الشعب البحريني لهذه الزيارة المشؤومة”، ودعا “كل الشعوب العربية والإسلامية إلى إعلاء صوتها في رفض التطبيع والتصدي لكل محاولات الاختراق الصهيوني في عالمنا العربي والإسلامي.

المصدر: فلسطين اليوم