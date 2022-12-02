وزير النقل الفلسطيني:طرح الوزير حمية في مجلس وزارء النقل العرب مميز وفريد

اعتبر وزير النقل الفلسطيني عاصم سالم بأن”الطرح الذي حمله وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية إلى اجتماع مجلس وزراء النقل العرب الذي عقد مؤخراً في الاسكندرية ،والمتعلق بتشكيل خلية عمل عربية لدعم القطاعات والمرافق الفلسطينية وفقا للحاجات التي يطلبها الجانب الفلسطيني ،هو طرح مميز وفريد ،يسيّل للمرة الاولى توصية دعم فلسطين المتصدرة قرارات المجلس دائماً”، مشيرا الى انها”مبادرة مشكورة للوزير حمية، وخصوصا بأنها أخرجت التوصيات المتكررة بدعم فلسطين إلى الواقع بشكل عملي وملموس، وهي حظيت بإجماع لافت من قبل مجلس وزراء النقل العرب”.

المصدر: بريد الموقع