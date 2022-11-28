الخارجية الايرانية تستدعي السفير الألماني في طهران

استدعت وزارة الخارجية الايرانية الاثنين، السفير الألماني في طهران هانس إيدو موتسيل، للاحتجاج على تكرار تدخل المسؤولين الألمان في الشؤون الإيرانية. وقامت وزارة الخارجية باستدعاء سفير ألمانيا على خلفية قيام بلاده بعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بخصوص الأحداث الأخيرة في إيران، وتكرار التصريحات التدخلية للسلطات الألمانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية “والتي لا أساس لها من الصحة”، وسلمته احتجاجاً شديد اللهجة.
وأبلغت وزارة الخارجية السفير الألماني أن “القرار الأخير الصادر عن الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان خطوة خاطئة تستند إلى نهج سياسي في موضوع حقوق الإنسان، وهو قرار مرفوض أساسا”.
وصرحت أن “تعاون ومواکبة ألمانيا ودول أوروبية أخرى مع الحظر الامريكي الأحادي الجانب المفروض على ايران، والذي تسبب في انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الإيراني، تجعل هذه الدول فاقدة الصلاحية لرفع دعاوى حقوق الإنسان”.
من جانبه، قال السفير الألماني إنه سيبلغ سلطات بلاده إحتجاج إيران في أقرب وقت.
المصدر: ارنا