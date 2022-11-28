الخارجية الايرانية تستدعي السفير الألماني في طهران

وأبلغت وزارة الخارجية السفير الألماني أن “القرار الأخير الصادر عن الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان خطوة خاطئة تستند إلى نهج سياسي في موضوع حقوق الإنسان، وهو قرار مرفوض أساسا”.

وصرحت أن “تعاون ومواکبة ألمانيا ودول أوروبية أخرى مع الحظر الامريكي الأحادي الجانب المفروض على ايران، والذي تسبب في انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الإيراني، تجعل هذه الدول فاقدة الصلاحية لرفع دعاوى حقوق الإنسان”.

من جانبه، قال السفير الألماني إنه سيبلغ سلطات بلاده إحتجاج إيران في أقرب وقت.