النائب هاشم: ما يحصل في جلسات الانتخاب حق ديموقراطي

رأى النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، ان “ما يحصل في جلسات الانتخاب حق ديموقراطي تسمح به للنائب اللعبة البرلمانية، واذا كان البعض يعتبره تعطيلا فقد يكون خطوة ضرورية لحماية الوطن من بعض مغامرات وتهورات ارتجالية في محاولات لفرض مرشحين او رئيس مواجهة وتحد، في ظل ظروف معقدة احوج ما نكون فيها الى توافق وتفاهم وطني حول شخصية توافقية تحمل مواصفات وطنية جامعة، ليستطيع ان ينطلق بمسار انقاذي استنادا الى الالتفاف الوطني من حوله”.

واعتبر ان “ما يمر به وطننا يحتاج الى تضافر جهود ابنائه وتحملهم لمسؤولياتهم الوطنية، بعيدا من اي رهانات واملاءات خارجية لان انقاذ الوطن مسؤولية ابنائه، ولا حاجة لاقحام الاخرين في ملفاته الوطنية الاساسية ، كي لا ندخل بلدنا في لعبة الامم ومصالحها والتي تنتهي على حساب مصالح وطننا وشعبنا، وهذا ما يجب تجنبه بالاضافة الى التخفيف من حدة الانقسامات لنصل الى الحلول المرجوة.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام