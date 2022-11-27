لبنان | وزير الصحة يجول في البقاع

جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض في البقاع الشمالي للاطلاع على الاستعدادات اللوجستية ومتابعة الإجراءات المتخذة للحد من انتشار “الكوليرا”. وشملت الجولة الموقع المخصص لإنشاء مستشفى حربتا، ومركز اتحاد بلديات بعلبك حيث التقى خلية الأزمة ورئيس الاتحاد شفيق شحادة ونائبه جمال عبد الساتر، رئيس بلدية مقنة فواز المقداد، نائب رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل، ممثل بلدية مجدلون ياسر خير الدين وفاعليات بلدية، ثم زار مستشفى بعلبك الحكومي، واختتمها بتفقد “مركز بعلبك الصحي الاجتماعي”.

ورافق الوزير الأبيض في الجولة النائبان علي المقداد وينال صلح، رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في الوزارة هشام فواز، رئيس قسم الصحة في قضاء بعلبك الدكتور علي صبحي هزيمة، مدير مديرية البقاع في “الهيئة الصحية الإسلامية” عباس معاوية، مسؤول الرعاية في البقاع بلال قطايا، وممثل المكتب الصحي لحركة “أمل” محمد معاوية.